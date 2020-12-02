15 процентов детей школьного возраста в Грузии не имеют доступа к интернету дома - ЮНИСЕФ

Детским фондом Организации Объединенных Наций и Международного союза телекоммуникационной связи (ITU) подготовлен отчет, название которого «Сколько детей и молодых людей имеют доступ к интернету дома», передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По словам Гасана Халила, представителя ЮНИСЕФ в Грузии, отсутствие доступа к интернету мешает детям и молодым людям конкурировать в современной экономике, они изолированы от остального мира, и если школы будут закрыты из-за COVID-19, у детей будет ограничен доступа к образованию.

Согласно отчету, в Грузии закрытие школ из-за пандемии коронавируса затронуло около 661 500 детей, которым пришлось перейти на обучение в виртуальном формате. В отчете отмечается, что дети, не имеющие доступа к интернету, могут остаться без доступа к образованию.

Однако в документе говорится, что даже до пандемии росло число молодых людей, которым необходимо было овладеть базовыми, цифровыми, связанными с работой и предпринимательскими навыками, чтобы быть конкурентоспособными в условиях экономики 21 века.

Согласно отчету, цифровое неравенство еще раз усугубляет неравенство между странами и сообществами, в результате чего дети и молодые люди из беднейших семей, сельских районов и стран с низким уровнем дохода еще больше отстают от своих сверстников, сокращая при этом возможности для решения этой проблемы.

Согласно последним данным Международного союза телекоммуникационной связи, отсутствие цифровых навыков остается барьером для надлежащего участия в цифровом сообществе, а мобильные телефоны и доступ к интернету по-прежнему очень дороги для многих людей в развивающихся странах, что вызвано неравенством в покупательной способности.