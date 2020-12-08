ПАО «Ростелеком» России прорабатывает межоператорское сотрудничество с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Оператор связи России ПАО "Ростелеком" хочет преумножить сотрудничество с Туркменистаном, сказали Trend в "Ростелеком".

"Возможностей для сотрудничества много: это и межоператорское сотрудничество, как с самим Туркменистаном, так и с соседними странами благодаря Туркменистану, а также доставка российского контента в Туркменистан, на который спрос также растет", - сказали в компании.

Также в сообщении отмечалось, что вышеупомянутые и другие направления в настоящее время в проработке.

"Мы работаем в тесном партнерстве с Туркменистаном. Постоянно занимаемся поиском и развитием новых направлений сотрудничества", - говорится в сообщении.

При этом компания также добавляет, что сотрудничество продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

"Когда возобновится авиасообщение, то мы с радостью встретимся с коллегами. Хочется надеяться, во второй половине 2021 года наша встреча состоится", - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" России рассчитывает на совместное развитие транзитных маршрутов через территорию Туркменистана.

Отмечалось, что с туркменской компанией электросвязи "Туркментелеком" российский оператор сотрудничает с 2006 года, когда был подписан договор с Центром международных расчетов и договоров Министерства связи Туркменистана.

Напомним, что ранее Министерство связи Туркменистана и ОАО "Ростелеком" заключили соглашение о предоставлении услуг связи. В рамках соглашения "Ростелеком" предоставляет Туркменистану доступ к выделенным международным цифровым каналам связи.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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