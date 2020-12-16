Минсвязи Азербайджана о ложных сообщениях в связи с ограничением подачи интернета

БАКУ /Trend/ - От имени министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в социальных сетях была распространена ложная информация о якобы прекращении подачи интернета в западных районах Азербайджана с 00:00 16 декабря 2020 года.

Об этом сообщили Trend в среду в минсвязи.

"Данная информация появилась в социальных сетях под логотипом, напоминающим логотип министерства. Доводим до сведения граждан, что она не отражает действительность", - сказали в ведомстве.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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