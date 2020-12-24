Американская компания проведет для азербайджанской аудитории онлайн-мероприятие

ИКТ 24 декабря 2020 14:16 (UTC+04:00)
Американская компания проведет для азербайджанской аудитории онлайн-мероприятие

БАКУ /Trend/ - 12 января 2021 года в Азербайджане состоится онлайн-мероприятие азербайджанского представительства американской компании Slack на тему "Удаленная работа во время пандемии COVID-19", сообщил Trend в четверг программный менеджер акселерационного центра SUP.VC Тариель Агазаде.

По его словам, на мероприятии будут обсуждаться вопросы важности упрощения онлайн-платформ для работы из дома во время пандемии, а также широкие инновационные возможности, созданные компанией Slack. Главной темой обсуждения станут преимущества и положительное влияние создания азербайджанского сообщества Slack для местных компаний.

"В качестве спикера на мероприятии выступит официальный представитель платформы Slack Нив Горри", - добавил он.

Стоит отметить, что модератором мероприятия выступит представитель Slack в Азербайджане, автор блогов о технологических и инновационных проектах поддержавший развитие более 50 местных стартапов Тариель Агазаде.

Кроме того, участники мероприятия получат обширную и подробную информацию о решениях предлагаемых платформой Slack для азербайджанской аудитории, работающей дистанционно в целях повышения эффективности работы и поддержания стабильной коммуникации внутри компании.

Кроме того, мероприятие бесплатное и с неограниченным количеством участников. Оно пройдет в прямом эфире на платформах Zoom и Facebook на английском языке.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev

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