В Азербайджане разработан ряд методов по оценке услуг электронного правительства

БАКУ/Trend/ - Разработка ряда методов по оценке услуг электронного правительства на основе интеллектуального анализа мнений населения является одним из важных научных достижений Азербайджана в текущем году.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в ходе онлайн мероприятия заведующий отделом института информационных технологий при национальной академии наук Азербайджана (ИИТ НАНА), доктор философии техники, доцент Фархад Юсифов.

По его словам, анализ международного опыта показывает, что существующие исследования удовлетворенности граждан пользованием услуг электронного правительства основаны на анализе различных отчетов, как на индивидуальном уровне и субъективной оценке, так и на основе данных из общих источников. Согласно результатам исследованиям, существует прямая зависимость между качеством предоставляемых государственных услуг и уровнем удовлетворенности граждан. Однако эта зависимость не всегда совпадает, и уровень удовлетворенности варьируется в зависимости от того, оправдывает ли пользователь государственных услуг свои ожидания.

"Качество государственных услуг - это набор характеристик, определяющих способность граждан удовлетворять потребности в госуслугах. Существует ряд подходов, критериев и моделей для оценки качества электронных услуг: в исследовании мы изучили критерии качества государственных услуг, которые влияют на удовлетворенность граждан. Электронные услуги, предоставляемые на основе степени удовлетворенности граждан, были определены с использованием метода многокритериальной оценки. В численном эксперименте выбранные электронные услуги были оценены на основе отзывов граждан и ранжированы с использованием метода «наихудшего случая».

Юсифов также отметил, что предлагаемый подход позволяет проводить многокритериальную оценку услуг электронного правительства с учетом критериев качества и доступности. Результаты исследования показывают, что эффективное развитие отношений между гражданином и правительством, оказывает значительное влияние на удовлетворенность граждан в зависимости от качества и доступности электронных услуг.

Отметим, что по результатам исследования было опубликовано три статьи в авторитетных журналах, входящих в научную базу "Web of Science".

"Так, статья под названием "Оценка государственных услуг на основе удовлетворенности граждан", автором которой является доцент Фархад Юсифов, была опубликована в журнале "Информационное общество", а научным сотрудником Гюнаем Искандерли в журнале International Journal of Public Administration in the digital age была опубликована статья под названием "Оценка удовлетворенности граждан в электронном государстве с использованием Hotspot information", другая статья Искандерли связана с исследовательской работой под названием "Применение кластеризации и предметного моделирования к автоматическому анализу комментариев граждан в электронном правительстве" и опубликована в журнале International Journal of Information Technology and Computer Science", - говорится в сообщении ИИТ НАНА.

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

