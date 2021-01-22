Центр четвертой промышленной революции создаст новые возможности для сотрудничества Азербайджана с Microsoft

БАКУ/Trend/ - В начале каждого года в Давосе (Швейцария) проходит Всемирный экономический форум, где принимает участие ряд наших официальных представителей во главе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал Trend генеральный менеджер Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев.

По его словам, основными темами обсуждения на этих встречах были мировые тенденции, в частности цифровая трансформация, четвертая промышленная революция (индустрия 4.0), искусственный интеллект, кибербезопасность, массовое просвещение и ряд других технологий.

Отметим, что на Всемирном экономическом форуме, состоявшемся еще в 2019 году, эти вопросы обсуждались очень широко.

Мирзаев сообщил, что по всем этим темам в Азербайджане реализуются различные проекты.

Говоря об идее создания "Центра анализа и координации четвертой промышленной революции", Мирзаев отметил, что в рамках видеосвязи между Президентом Азербайджана и вице-президентом Microsoft Филиппом Роджером в июне 2020 года этой идее была дана положительная оценка.

"Во время этого видеозвонка одной из возможных сфер сотрудничества с Microsoft был указан обмен опытом, международное сотрудничество и внедрение инноваций по стратегии цифровой трансформации экономики на 2021-2025 года.

Создание Центра, по мнению генерального менеджера Microsoft Azerbaijan, еще раз подчеркивает важность развития ИКТ отрасли, а также создает новые возможности для сотрудничества Азербайджана с Microsoft.

"Microsoft разработала и представила на мировой рынок различные концепции, проекты и решения для четвертой промышленной революции еще с 2012 года. В частности хотел бы отметить, что Microsoft использует искусственный интеллект, IoT (интернет вещи), кибербезопасность, облачные сервисы и ряд других технологий, которые составляют основу четвертой промышленной революции", - сказал Мирзаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev