Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере космических исследований – министр

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере космических исследований, сказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, сообщает в среду Trend.

По словам министра, договорённость об этом между Анкарой и Баку достигнута и находится на стадии подписания.

Турция также будет сотрудничать в сфере космических исследований с Пакистаном, сказал он.

Отметим, что 13 декабря 2018 года президент Эрдоган ратифицировал закон о создании Национального космического агентства с штаб-квартирой в Анкаре. Агентство действует при министерстве промышленности и технологий.

Напомним, что проект создания Национального космического агентства является вторым крупнейшим в Турции после проекта строительства судоходного канала в Стамбуле.

Законопроект о создании агентства был представлен на рассмотрение парламента Турции в феврале 2017 года. Впервые о создании Национального космического агентства правительство Турции объявило в январе 2016 года.