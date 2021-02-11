Как легко и просто определить местоположение нужных вещей вместе со Smart Tag от Samsung? (ФОТО)

ИКТ 11 февраля 2021 18:00 (UTC+04:00)
Как легко и просто определить местоположение нужных вещей вместе со Smart Tag от Samsung? (ФОТО)

Всякий хотя бы раз мечтал «позвонить» на пульт от телевизора или ключи от квартиры, чтобы их быстренько найти. Ведь с мобильным телефоном все так просто, позвонил и нашел, где бы ты его не оставил. То ли дело ключи, в самый важный момент, когда так торопишься никак их не найдешь. Вроде помнишь куда положил, а их все нет и нет. В такие моменты даже хочется как господин Шпак, из весьма небезызвестного фильма, вызвать наряд с поисковыми собаками, но есть способ по легче. Специально для таких целей Samsung представила миниатюрную метку Smart Tag. Её можно прикрепить на любую вещь в доме или даже повесить на ошейник питомцу, а в случаях, если вам нужно будет найти нужный предмет, вы легко сможете это сделать, просто отследив местоположение метки. В исполнении Samsung данный аксессуар представляет собой компактный брелок, который имеет прямоугольную форму с закругленными краями. При этом, размеры девайса всего 3.9 x 3.9 x 1 см и весит он 13 граммов. На выбор доступны различные расцветки, а внутри трекера находится небольшая батарейка. Ее вам хватит на долгие месяцы службы, а затем ее можно очень просто заменить.

Работают брелоки следующим образом — вы размещаете SmartTag на необходимом предмете, и далее сможете отслеживать его местоположение с помощью приложения Samsung SmartThings Find на смартфоне. А главное локацию нужного предмета можно отследить и с других устройств Samsung, а также подключить к поиску своих близких.

Поиск здесь осуществляется посредством протокола беспроводной связи Bluetooth 5.0 Low Energy. SmartThings «видит» и отображает на карте «умные отметки» в радиусе до 120 метров вокруг смартфона. А при приближении к метке приложение автоматически активирует режим сканирования и на дисплее появляется графическая шкала, показывающая мощность сигнала от брелока: чем он сильнее, тем ближе находится нужный «маячок». Кроме того, сам брелок оснащен встроенной звуковой составляющей, благодаря чему его можно еще и услышать. Для этого необходимо просто нажать на кнопку звонка из приложения на своем смартфоне и следовать за знакомым звуком рингтона, который можно установить заранее и задать необходимый уровень громкости.

Если даже предметы отмеченные SmartTag находятся вне диапазона действия Bluetooth, вы сможете без каких-либо затруднений найти нужную вещь. Так, даже в автономном режиме, система Galaxy Find может отсканировать данные о местоположении, а также посмотреть историю мест, которые «посещала» метка, чтобы отследить ее локацию.

У аксессуара также есть еще одна «фишка», он идеально работает в экосистеме «умного» дома. Так метки могут управлять различными устройствами, подключенными к экосистеме всего лишь одним нажатием кнопки. На брелоке находится кнопа, с помощью которой можно инициировать определенные действия. Таким образом, при нажатии кнопки, «маячок» будет исполнять заранее заданную функцию, например включать свет в комнате.

На сегодня — это интересный шаг от Samsung в новом направлении, а будущее покажет, как будет развиваться данное направление. Хотя, сейчас область применения «умных меток» только локализована на все возможных предметах нашего быта, но возможно в будущем ее можно будет использовать, даже чтобы найти человека из под завалов во время природных катастроф или же точно отследить действия и место положения членов семьи, детей или пожилых людей.

Как легко и просто определить местоположение нужных вещей вместе со Smart Tag от Samsung? (ФОТО) - Gallery Image
Как легко и просто определить местоположение нужных вещей вместе со Smart Tag от Samsung? (ФОТО) - Gallery Image
Как легко и просто определить местоположение нужных вещей вместе со Smart Tag от Samsung? (ФОТО) - Gallery Image
Как легко и просто определить местоположение нужных вещей вместе со Smart Tag от Samsung? (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как легко и просто определить местоположение нужных вещей вместе со Smart Tag от Samsung? (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как легко и просто определить местоположение нужных вещей вместе со Smart Tag от Samsung? (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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