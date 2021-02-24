Агентство инноваций Азербайджана стало первым в регионе полноправным членом IASP

БАКУ /Trend/ - Агентство инноваций Азербайджана стало первым в регионе полноправным членом Международной ассоциации научных парков и инноваций (IASP).

Как сообщили Trend в среду в этой структуре, Агентство инноваций приняло участие в саммите "Let's talk" организованном IASP.

На саммите обсуждались новые тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются научные парки и инновационные центры. Председатель правления Агентства инноваций Турал Керимли подчеркнул важность международного сотрудничества и рассказал о мерах, принимаемых в этом направлении, и работе, запланированной на будущее.

"Агентство инноваций Азербайджана избрано первым в регионе полноправным членом Международной ассоциации научных парков и инноваций", - сказали в структуре.

Отметим, что IASP насчитывает 350 членов из 77 стран и более 115 тысяч компаний.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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