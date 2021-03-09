Американская компания проведет в Азербайджане ряд мероприятий в сфере IT

БАКУ /Trend/ - Представительство американской компании Slack в Азербайджане планирует проведение в стране порядка десяти мероприятий в областях стартапов и IT-проектов.

Об этом сообщил Trend во вторник директор компании TECH AZ Тариэль Агазаде.

По его словам, ранее при посредничестве Slack и ее американских сотрудников в Азербайджане состоялось одно мероприятие по обмену опытом и возможностям внедрения иностранных технологий в области дистанционной работы. В текущем месяце планируется провести очередное онлайн-мероприятие.

"Компания TECH AZ совместно со Slack планирует провести в Азербайджане ряд мероприятий в режиме онлайн. Основная наша стратегия в сотрудничестве с компанией Slack - внедрение иностранных инноваций и технических решений в Азербайджане, а также увеличение в стране количества пользователей платформы Slack", - сказал Агазаде.

Отметим, что Slack является бизнес-платформой для общения (корпоративный мессенджер), которая имеет в каждой стране своего представителя и партнеров. В Азербайджане деятельность этой компании финансируется за счет средств местной TECH AZ.

Напомним, что TECH AZ была основана в 2021 году, в числе ее государственных партнеров инновационный центр INNOLAND, Служба ASAN и ряд других.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev