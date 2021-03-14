Минсвязи Азербайджана поддержит ИТ-компании в развитии цифровой трансформации

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с представителями крупных компаний страны, представленных в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Как сообщили Trend в министерстве, на встрече стороны обсудили тенденции развития сферы ИКТ в нашей стране, также министр ознакомился с предложениями руководств компаний по созданию условий для современного цифрового развития, были обсуждены возможные проблемы и пути их решения.

«На встрече стороны говорили и о перспективах развития цифровой трансформации и инновационных инициатив, роли и поддержке министерства в этой деятельности. Кроме того, обсуждалась роль ИКТ-сектора в период пандемии и будущее развитие этой отрасли», — добавили в ведомстве.

В Минсвязи отметили, что руководители компаний подробно рассказали о проблемах отрасли и поблагодарили министра за внимание к этой сфере.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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