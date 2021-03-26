NEQSOL Holding прокомментировал покупку компании Caucasus Online

БАКУ/Trend/ - Международная группа компаний NEQSOL Holding отмечает, что приобрела компанию Caucasus Online согласно соглашению, заключенному еще в 2019 году. Итогом сделки стала покупка материнской компании, владеющей компанией Caucasus Online. Таким образом, холдинг стал 100%-м конечным владельцем компании Caucasus Online, при этом структура капитала последней не изменилась.

Приобретение компании Caucasus Online является частью более крупного международного проекта NEQSOL Holding, начатого в 2018 году и известного как Digital Silk Way. Проект направлен на развитие современной сети транзитной оптоволоконной инфраструктуры, соединяющей Европу с рынками Центральной и Южной Азии через Грузию и Азербайджан. Caucasus Online является владельцем подводного оптико-волоконного кабеля проходящего по дну Черного моря, с помощью которого обеспечивается транзитная доставка интернета из Европы в регион Южного Кавказа и Каспийского моря.

Приобретение компании было осуществлено в соответствии с международной практикой и законодательством соответствующих юрисдикций. Смена собственника не повлияла на операционную деятельность Caucasus Online, и компания продолжает предоставлять услуги и выполнять все свои договорные обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

В рамках проекта Digital Silk Way также начаты работы по строительству волоконно-оптической кабельной линии, которая свяжет Азербайджан и Казахстан по дну Каспийского моря. Договоренность о строительстве аналогичной линии, которая соединит Азербайджан и Туркменистан, также была достигнута в 2019 году.

Реализация проекта принесет выгоду всем странам региона. Проект предполагает возможность создания современных дата-центров и точек обмена интернет-трафиком в Азербайджане и Грузии. Реализация проекта будет способствовать развитию цифровой экономики в регионе, а также улучшению доступа к различным цифровым услугам в более обширном регионе Центральной и Южной Азии с общим населением почти 1,8 миллиарда человек.

В 2020 году проект Digital Silk Way был выбран одним из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии в ходе Форума лидеров глобальной стратегической инфраструктуры (Global Strategic Infrastructure Leadership Forum) в США.

Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.