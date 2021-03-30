Беспроводные пылесосы Samsung Jet – уборка легко и быстро

Мелкие помощники действительно облегчают жизнь, позволяя радовать близких и себя, быстренько и без труда завершив уборку. Поэтому в ритме современной жизни беспроводной пылесос на ряду с привычным, одна из важных предметов быта. Ведь задача такого агрегата всегда быть под рукой и помогать поддерживать чистоту в доме. Для данной задачи отлично подходят вертикальные пылесосы Samsung Jet. Легкий корпус пылесоса весит всего 1,66 кг, а классный высокотехнологичный дизайн отлично вписывается в интерьер.

Samsung Jet работает на основе инверторного мотора с частотой вращения 110 000 оборотов в минуту, при этом мощность всасывания пылесоса — 200 Вт. Саму мощность можно регулировать в пределах трех значений с удобного дисплея на ручке пылесоса. Причем среднего уровня будет достаточно для большинства ситуаций, в том числе и для уборки ковров. Минимальная мощность нужна для того, чтобы что-то быстро подобрать с пола, убрать просыпавшуюся муку, сахар или крошки еды. Так, беспроводной пылесос идеален для того, чтобы быстро достать его и моментально прибраться, и не терять времени на сборку обычного пылесоса.

Samsung подошла со всей тщательностью к созданию помощника в идеальной чистоте, так как пылесос не только отлично поддерживает порядок, но также поддерживает качество воздуха в комнате. Так, пылесос оснащен циклонической системой отсева мусора с пятиступенчатой фильтрацией, которая включает в себя специальный HEPA-фильтр эффективно задерживающий 99,9% частиц размером от 0,3 до 10 мкм. Фильтрация воздуха осуществляется в несколько этапов: сначала воздух проходит по трубе всасывания, затем попадает в основной циклон и проходит через металлический фильтр, а в завершении попадает в мультициклонную камеру. Благодаря такой фильтрации происходит максимальный отсев даже самого маленького мусора. Теперь после уборки воздух в доме будет не только чистым, но и безопасным. А главное, что все составляющие пылесбоника и фильтры можно промывать проточной водой.

Как видно из названия, пылесос работает полностью автономно на литий-ионном аккумуляторе, который позволит вам на одном заряде проработать до 60 минут в минимальном и до 6 минут в турборежиме. Кстати, зарядная станция здесь, универсальная, ее можно как поставить на пол, так и повесить на стену.

В основном уборка дома – это уборка отдельных предметов, поэтому в данном случае набор из 7 универсальных щеток для различных поверхностей в арсенале у Samsung Jet придется как раз кстати. Так, например, насадка Soft Action эффективно собирает мелкие частицы с твердых покрытий и щелей, а мягкий валик щётки имеет вплетения нитей серебра, обеспечивающие антистатический эффект. Щётка имеет еще одно преимущество – она поворачивается на 180 градусов, позволяя легко менять направление движения и с легкостью прочистить каждый угол комнаты. Дополнительный комфорт во время уборки обеспечивает регулируемая телескопическая трубка. Так, длину трубки можно регулировать, выдвинув ее в одно из 4-х фиксированных положений.

Дополнительную информацию о пылесосах Samsung Jet можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.