В проектах правительства Азербайджана применяются технологии искусственного интеллекта

ИКТ 9 апреля 2021 08:08 (UTC+04:00)
В проектах правительства Азербайджана применяются технологии искусственного интеллекта

БАКУ /Trend/ - В основе проекта "распознавания лиц" (Face Detection) пользователей на порталах государственных услуг Азербайджана находится применение технологий искусственного интеллекта (ИИ), сказали Trend в Центре развития электронного правительства Азербайджана.

Было отмечено, что Face Detection применяется для решения ряда возможных проблем при авторизации на порталах государственных структур.

"Основными задачами, на решение которых направлен проект Face Detection, являются распознавание различия между человеком и роботом, идентификация изображения, представленного гражданином, с изображением в базе данных, предотвращение отправки нескольких изображений одного и того же человека", - сказали в Центре развития электронного правительства.

Согласно информации, Face Detection распознает черты лица по 68 координатам.

"Процесс загрузки биометрических данных в ASAN Login осуществляется в течение 20 секунд: первые 12 секунд в кадре должно быть лицо пользователя, а в последующие восемь - идентификационный документ. После этого система Face Detection оценивает сходство с изображением в документе и задает определенный показатель. Он определяется на основе сравнения изображения лица и удостоверения личности пользователя, записанного во время регистрации, с изображением, содержащимся в идентификационном документе, поступившем из государственной базы данных", - сказали в организации.

Отметим, что распознавание лиц основано на программном обеспечении искусственного интеллекта, которое помогает определить, принадлежат ли оба изображения одному и тому же человеку.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev

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