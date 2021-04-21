Apple показала метки AirTags для поиска вещей

Apple представила метки AirTags, позволяющие находить разные вещи с помощью iPhone. Презентация велась на официальном YouTube-канале компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

AirTags - это небольшие круглые маячки, оснащенные Bluetooth LE, батареей, динамиком и акселерометром. Их можно прикрепить к вещам, например, ключам, рюкзаку, чемодану, чтобы быстро находить их в случае потери. Поиск вещей возможен через приложение Apple Find My: доступна точная визуальная и аудио-навигация. Маячки можно настраивать под себя. Батареи должно хватить на год использования.

В компании подчеркнули, что AirTags "созданы для отслеживания вещей, не людей". Местоположение вещей с AirTags не узнает даже компания, уверяют в Apple.

Стоимость одного маячка составит $29, за набор из 4 штук - $99. Предзаказ доступен с 23 апреля, в продаже - с 30 апреля.