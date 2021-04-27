В Туркменистане посредством нового онлайн-приложения упростили оказание нотариальных услуг

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане запущено приложение Notarial Online Nobat Ашхабадской городской нотариальной конторы, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».

С его помощью можно записаться на прием в нужный отдел столичного учреждения нотариата.

Данный сервис позволяет в онлайн-режиме отслеживать свою очередь, кроме того, задействовано автоматическое SMS-оповещение о приближении очереди.

Напомним, что ранее при министерстве юстиции Туркменистана был запущен сайт Службы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок, связанных с ним.

Отметим, что в Туркменистане ведутся работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все отрасли народного хозяйства.

На диверсификацию экономики также нацелена Концепция развития в Туркменистане цифровой экономики до 2025 года.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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