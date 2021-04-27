В Туркменистане посредством нового онлайн-приложения упростили оказание нотариальных услуг
БАКУ /Trend/ - В Туркменистане запущено приложение Notarial Online Nobat Ашхабадской городской нотариальной конторы, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».
С его помощью можно записаться на прием в нужный отдел столичного учреждения нотариата.
Данный сервис позволяет в онлайн-режиме отслеживать свою очередь, кроме того, задействовано автоматическое SMS-оповещение о приближении очереди.
Напомним, что ранее при министерстве юстиции Туркменистана был запущен сайт Службы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок, связанных с ним.
Отметим, что в Туркменистане ведутся работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все отрасли народного хозяйства.
На диверсификацию экономики также нацелена Концепция развития в Туркменистане цифровой экономики до 2025 года.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @JeilaAliyeva