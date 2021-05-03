С начала 2021 г. в Азербайджане зарегистрировали свыше 4,5 тыс. доменных имен
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Президент Ильхам Алиев выделил средства на создание зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях
По инициативе депутата Севиль Микаиловой оказана продовольственная помощь семьям шехидов и малообеспеченным семьям в Худате (ФОТО)
Необходима популяризация азербайджанских художников в России - Мария Суворовская приехала в Баку (ФОТО)
Распространена информация в связи с еще одним пропавшим без вести в ходе войны азербайджанским военнослужащим