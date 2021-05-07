В англоязычном Twitter появилась функция пожертвований

Компания Twitter ввела функцию добровольных пожертвований в одноименном сервисе микроблогов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам разработчиков, функция Tip Jar ("Тип джар" - банка для чаевых с англ.) предназначена для того, чтобы пользователи Twitter могли материально поддерживать импонирующих им авторов. На первом этапе возможность отправлять пожертвования будет доступна исключительно англоязычным пользователям операционных систем iOS и Android. При этом принимать средства смогут далеко не все, а лишь ограниченное число "авторов, журналистов, экспертов и НКО".

"Это первый шаг в нашей работе по созданию новых способов оказания и получения материальной поддержки в Twitter, - говорится в заявлении. Разработчики обещают "в скором времени увеличить число людей, которые смогут подключить Tip Jar к своей учетной записи, а также расширить языковой охват".