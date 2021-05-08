Радио CBC начало вещание в Карабахе
БАКУ /Trend/ - Обеспечено наземное вещание радио CBC через спутник Azerspace и Шушинскую радиотелевизионную станцию.
Как сообщили в субботу Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, обеспечено вещание радиоканала в Шуше, Ханкенди, Мингячевире, Евлахе, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском, Геранбойском, Гейчайском, Габалинском районах, а также в близлежащих населенных пунктах.
При этом 30 декабря 2020 года Шушинская радиотелевизионная станция начала трансляцию 11 телеканалов, в том числе CBC TV, и двух FM-радио.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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