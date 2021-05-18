Минский IT-холдинг заинтересован в реализации совместных проектов Азербайджана и Беларуси

БАКУ /Trend/ - Опыт международного IT-холдинга IBA Group по развитию "умных" городов в Казахстане может быть применен в реализации подобных проектов в Азербайджане, сказал Trend в четверг директор технического отделения IBA Group (Минск) Вадим Смотряев.

По его словам, IBA Group работает на основе государственно-частного партнерства с городом Усть-Каменогорск (Казахстан).

"В рамках этого партнерства мы внедряем систему диспетчерского управления IBA AFC и автоматизированную систему оплаты проезда IBA AVM. Это один из примеров нашей цифровизации крупного казахстанского города", - добавил он.

Говоря о презентации азербайджанского опыта реализации проектов "Умный город", который был представлен на мероприятии "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития" в Беларуси, он отметил, что IBA Group заинтересована в сотрудничестве в области создания smart-городов в Азербайджане.

"Наша компания заинтересована в подобном сотрудничестве и мы будем рассматривать такие возможности, если сможем найти применение нашему опыту и продуктам в совместных проектах Азербайджана и Беларуси", - подчеркнул Вадим Смотряев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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