Стартовал конкурс «AZERCELL CUP» по программированию среди школьников!

БАКУ/Trend/ - Министерство Образования Азербайджанской Республики и партнер Национальной Олимпийской сборной по информатике ООО «Azercell Telekom» объявляют о старте конкурса «AZERCELL CUP» по информатике и программированию. Конкурс, к участию в котором приглашаются учащиеся 5-7 классов, приурочен к 25-летию деятельности лидирующего мобильного оператора.

Регистрация на конкурс проходит с 10 по 20 июня на сайте https://www.olimpiada.edu.az/. Первый тур конкурса, который пройдет в два этапа, состоится 27 июня в режиме онлайн. Проведение финального тура запланировано на начало нового учебного года. Победители получат приглашение к участию в подготовительных занятиях к международным олимпиадам.

Следует отметить, что основная цель конкурса – поддержать и внести вклад в личностное и научное развитие школьников, интересующихся цифровыми технологиями, информатикой, компьютерной инженерией и программированием.

Напомним, что с 2017 года подготовка к международным олимпиадам по информатике осуществляется при поддержке ООО «Azercell Telekom». За это время учащиеся из регионов Азербайджана и столичных школ завоевали в общей сложности 25 медалей на различных соревнованиях по программированию среди разных возрастных категорий.

Для получения дополнительной информации о конкурсе обращайтесь по электронному адресу: [email protected]