Доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг с начала 2021 г. достигают $20 млн

ИКТ 1 июля 2021 11:42 (UTC+04:00)
Доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг с начала 2021 г. достигают $20 млн
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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