Доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг с начала 2021 г. достигают $20 млн
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В рамках учений «Анатолийский орёл–2021» состоялся День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО/ВИДЕО)
В более 170 освобожденных населенных пунктах Азербайджана завершена предварительная инвентаризация недвижимости
Бакметрополитен прокомментировал информацию о якобы повреждении вагонов, отправленных из России в Баку
В Азербайджане прошло заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Координационном штабе
Проведено очередное заседание Рабочей группы по решению экономических вопросов на освобожденных территориях Азербайджана
Азербайджанскому рынку страхования удалось избежать масштабных негативных последствий, вызванных COVID-19 – АСА (ИНТЕРВЬЮ)
Грузия увеличила импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем наполовину
Азербайджан играет важную роль в политике Германии по диверсификации поставок энергоносителей - посол
Минюст Азербайджана обратился к международным организациям в связи с минной опасностью на освобожденных землях
Москва и Анкара намерены способствовать нормализации практического взаимодействия Баку и Еревана - Лавров
Владельцы механических счетчиков в Азербайджане до 10 июля будут использовать газ по старым тарифам - ПО (ВИДЕО)