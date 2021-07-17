Азербайджанские стартап-проекты представлены Исламской корпорации по развитию частного сектора

ИКТ 17 июля 2021 16:41 (UTC+04:00)
Азербайджанские стартап-проекты представлены Исламской корпорации по развитию частного сектора

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские стартап-проекты были представлены Исламской корпорации по развитию частного сектора.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, говорится в сообщении азербайджанского портала EnterpriseAzerbaijan (Банк инвестиционных предложений).

Так, в ходе встречи с региональным руководителем корпорации по странам Европы и СНГ Самиром Тагиевым местные стартаперы представили свои проекты.

«Стороны обсудили взаимные интересы развития стартап-проектов, а также вопросы, касающиеся их инвестиций. Тагиеву были представлены следующие проекты: Bonpini – электронная платформа по аренде недвижимости; Nursecome – платформа для онлайн-заказа медицинских услуг; Pagesales – платформа для размещения объявлений о купле-продаже игр; W-ball – технология очистки одежды без применения (или в минимальном количестве) химических веществ; Wogether – социальная сеть для людей с аутизмом. Отметим, что последний проект был высоко оценен Ассоциацией аутизма Азербайджана», – отмечается в сообщении EnterpriseAzerbaijan.

Напомним, что портал EnterpriseAzerbaijan.com создан в 2016 году и функционирует при Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev

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