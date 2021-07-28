В Азербайджане разработано мобильное приложение для проверки COVID-паспортов

БАКУ /Trend/ - Центр развития электронного правительства Азербайджана разработал мобильное приложение для проверки COVID-паспортов.

Как сообщили в среду Trend в центре, мобильное приложение будет использоваться сотрудниками соответствующих ведомств и организаций.

"С первого сентября 2021 года отдельная категория уполномоченных лиц получит доступ к системе мобильного приложения для проверки у граждан COVID-паспортов. Для упрощения и ускорения процесса проверки приложение будет считывать QR-коды. Кроме того, его можно будет использовать, введя данные удостоверения личности. Мобильное приложение получит доступ к информации о гражданах через портал icazə.e-gov.az", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что граждане посредством порталов myGov.az, its.gov.az или мобильного приложения e-TƏBIB смогут ознакомиться со своим COVID-паспортом или получить соответствующую выписку в случае необходимости.

Согласно изменениям в постановление Кабмина "О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений", с первого сентября 2021 года граждане старше 18 лет смогут пользоваться услугами объектов общепита, отелей и крупных торговых центров только при наличии у них COVID-паспортов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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