McAfee представила новое решение для доступа к сети в режиме «нулевого доверия»
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Долгосрочным решением является запуск переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией – Захарова
Беларусь, Россия и Казахстан подпишут меморандум, направленный на развитие транспортно-логистической системы ЕАЭС
В Азербайджане утверждены кандидатуры в члены окружных избиркомов от представителей беспартийных депутатов
Казахстанская транспортно-экспедиторская компания организовала перевозку более 200 международных поездов
Южная Корея окажет содействие в реализации малых проектов предпринимателями Ферганской области Узбекистана
Президент Ильхам Алиев: Мы пригласили корейские компании к участию в проектах, которые будут реализованы на освобожденных землях
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Республики Корея (ФОТО)
В Джалилабаде усилены контрольно-профилактические меры для предотвращения распространения COVİD-19 (ФОТО)
Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации иностранных граждан из Афганистана
В Азербайджане назван рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром