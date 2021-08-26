В Нахчыване оценивают качество интернет-услуг

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) ведутся работы по оценке качества интернет-услуг, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство связи и высоких технологий НАР.

По данным ведомства, работы с участием уполномоченных специалистов проводятся в Шарурском и Кенгерлинском районах.

В НАР планируется провести осмотр всех линий связи и абонентских устройств. Обнаруженные неисправности будут устраняться в кратчайшие сроки. При проведении работ используются измерительные приборы, отвечающие современным стандартам, говорится в сообщении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev