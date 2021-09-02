В Азербайджане установят сотни новых платежных терминалов MilliÖN
БАКУ /Trend/ - До конца августа в Азербайджане будут установлены 300 новых платежных терминалов MilliÖN, сказала Trend глава абонентского отдела MilliÖN Ульвия Эфендиева.
По ее словам, на сегодня выполнено 70 процентов работ в рамках установки новых терминалов, а 30 процентов планируется завершить до конца месяца.
Новые терминалы устанавливаются в крупных сетевых супер- и гипермаркетах, а также во всех торговых комплексах.
"Основная цель сети MilliÖN заключается в предоставлении населению платформы для мгновенных, удобных и качественных платежных услуг на местном рынке", - сказала Эфендиева.
"Ведется подготовка к установке терминалов MilliÖN на освобожденных территориях. Кроме того, реализуется проект по увеличению количества платежных терминалов во всех регионах и городах Азербайджана", - сказала она.
Напомним, что в сети MilliON работают более 150 компаний и оказывается свыше 500 видов услуг.
Платежные терминалы MilliÖN устанавливаются в Баку с 2009 года.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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