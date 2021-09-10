C июля по август на «Детскую Горячую Линию» поступило около 800 звонков

Служба «Детская Горячая Линия», которая более 11 лет оказывает бесплатную психологическую и социальную помощь детям в Азербайджане, продолжила свою работу и в летние месяцы. Сотрудники горячей линии, которая функционирует в рамках совместной деятельности ООО «Azercell Telecom», ЮНИСЕФ в Азербайджане и Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək», с большим вниманием отнеслись к обращениям, затрагивающим вопросы, связанные с правами детей, охраной здоровья, эффективной организацией досуга и другими темами.

В период с июля по август на «Детскую Горячую Линию» поступило 767 звонков, из которых 454 были осуществлены впервые и 313 - повторно. Большинство звонков затрагивало вопросы образования (203 обращения) и юридические вопросы (197 обращений). 115 обращений поступило в связи с психологическими проблемами. Кроме того, обслуживающему персоналу горячей линии были заданы вопросы о здоровье (75 обращений), социальной (73 обращения) и других (104 обращения) сферах.

За последние два месяца на горячую линию поступило 268 звонков от детей и подростков младше 18 лет. Из них 167 обращений поступило от девочек и 101 - от мальчиков. Но в целом большинство поступавших звонков (477 обращений) было от взрослых. Отметим, что 22 входящих звонка были анонимными. В связи с обращениями, поступившими на горячую линию, были организованы встречи с 11 семьями, проведены 33 индивидуальные и групповые социально-психологические реабилитационные работы. Для решения поднятых вопросов в соответствующие органы было направлено 56 писем.

Обращавшиеся на «Детскую Горячую Линию» использовали различные средства связи. Больше всего звонков было совершено на мобильный номер службы. В течение двух месяцев 424 человека связались с «Детской Горячей Линией» по мобильным телефонам и 248 - по стационарным. Также, заявки были поданы через социальные платформы.

В течение этих месяцев сотрудники «Детской Горячей Линии» участвовали в международных тренингах на различные темы, давали интервью СМИ. При этом в социальных сетях сервиса организовывались онлайн-дискуссии на такие темы, как насилие над детьми и борьба с торговлей людьми. В Центре Поддержки Детей и Семьи прошла встреча с участием учителей, психологов и социальных работников, а также членов семей, обращавшихся на горячую линию. Сотрудники службы также приняли участие в обучающих курсах для подростков, проживающих в детских домах. Информация о деятельности «Детской Горячей Линии» в Азербайджане регулярно размещалась в социальных сетях.

Отметим, что в 2017 году по инициативе и при поддержке Azercell было запущено мобильное приложение службы «Детская Горячая Линия» для операционных систем iOS и Android. В службу «Детская Горячая Линия» можно обратиться круглосуточно по короткому номеру 116111, по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, по электронной почте, через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте горячей линии, а также посредством мобильного приложения «uşaqqaynarxetti».