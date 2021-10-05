В Facebook подтвердили постепенное восстановление сервисов

Представитель социальной сети Facebook подтвердил, что ее сервисы медленно восстанавливаются, однако отметил, что стабилизация работы займет какое-то время. Об этом сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам ее собеседника, работа сервисов постепенно нормализуется, но потребуется "определенное время для их стабилизации".