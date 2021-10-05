Цукерберг извинился перед пользователями Facebook

Владелец компании Facebook Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за произошедший в понедельник масштабный сбой. Он сделал это на собственной странице в восстановившей свои функции одноименной социальной сети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к онлайн-работе. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми", - написал Цукерберг.

Он не объяснил, почему возникли проблемы и сколько времени потребуется для полноценного возобновления работы.

Ранее в результате сбоя, вызванного, по предварительной версии, внутренней ошибкой, социальные сети и мессенджеры компании не работали свыше шести часов. Стоимость акций Facebook к моменту закрытия торгов упала на 4,89% по сравнению со временем их начала. Сам Цукерберг лишился более чем $6 млрд, хотя, вероятно, во вторник подорожание акций позволит ему отыграть потери, по крайней мере отчасти.