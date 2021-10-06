«Лаборатория Касперского» призывает владельцев банковских карт в Азербайджане к бдительности

БАКУ/Trend/ - На днях Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана, обратилось к гражданам в связи с выявлением фактов мошенничества направленных на владельцев банковских карт.

Так, мошенники звонят клиентам банков, представляются банковскими сотрудниками и просят назвать пароли банковских карт (работники банков никогда не запрашивают подобную информацию). В одном из таких случаев, владелец карты, не уточнив ничего, передал личную информацию незнакомому человеку. В результате крупная сумма денег была переведена на зарубежный счет.

Телефонные мошенники собирают нужную информацию о потенциальной жертве заранее и активно используют методы социальной инженерии. Например, во время звонка они могут полностью называть правильные имя, фамилию и отчество того, кому звонят. Злоумышленники могут использовать «легенды» с предложением кредита, необходимостью подтвердить данные, такие как пароль, номер банковской карты, пин-код, CVV-код или сообщить якобы о блокировке карты.

Мы хотим напомнить, как важно с осторожностью относиться к звонкам с незнакомых номеров, особенно от людей, представляющихся сотрудниками банков. Стоит всегда помнить, что настоящий банковский работник ни в коем случае не будет просить назвать коды и пароли. Не бойтесь проявить активность и смело прерывайте разговор в случае малейших сомнений. Вы всегда можете самостоятельно перезвонить по номеру, указанному на обороте карты, чтобы перепроверить, действительно ли это был звонок из банка», - комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» рассказывает о базовых правилах безопасности, которые позволят противостоять телефонным мошенникам: