В Telegram запустили рекламные сообщения в тестовом режиме

Мессенджер Telegram запустил в тестовом режиме рекламные сообщения. Об этом сообщается в Telegram-канале "Код Дурова", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным канала, спонсируемые сообщения будут размещаться самим Telegram, а не администраторами каналов. Кроме того, на время тестирования только Telegram будет получать прибыль с размещения рекламы, а делиться доходами с владельцами каналов, где размещаются спонсируемые сообщения, Telegram будет лишь после того, как покроет основные расходы.

Кроме того, в мессенджере должен появиться специальный портал для покупки рекламы.

Уточняется, что мессенджер не будет собирать личные данные и предпочтения пользователей для отображения рекламы, также запрещено использовать внешние ссылки в рекламных сообщениях.