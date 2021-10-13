В Азербайджане утверждено положение об информационной системе "Электронный нотариат"

ИКТ 13 октября 2021 20:21 (UTC+04:00)
В Азербайджане утверждено положение об информационной системе "Электронный нотариат"

БАКУ /Trend/ - Постановлением Кабинета министров Азербайджана утверждено положение об информационной системе "Электронный нотариат", сообщает в среду Trend.

В документе предусмотрено регулирование в связи с определением пунктов об основах организации информационной системы "Электронный нотариат", т.е. принципах ее деятельности, функциях, технико-технологической инфраструктуре, мерах безопасности, а также других государственных информационных систем, работающих в координации с системой.

Согласно изменениям, внесенным в закон Азербайджана "О нотариате" законом № 1223-VQD от 29 июня 2018 года, с целью внесудебного электронного рассмотрения дел по неоспоримым требованиям для повышения эффективности судебной деятельности и снижения загруженности судей предусматривается рассмотрение гражданских дел на основании исполнительной надписи нотариуса.

Для этого, начиная с 2019 года, был проведен соответствующий анализ для организации процесса ведения нотариусом исполнительной надписи и направления его на исполнение в электронном виде через информационные системы "Электронный нотариат" и "Электронное исполнение", в упомянутых информационных системах были внесены необходимые изменения, для обращающихся физических и юридических лиц был сформирован раздел личного электронного кабинета.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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