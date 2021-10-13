В Азербайджане выросла скорость передачи данных по мобильной сети

БАКУ /Trend/ - В августе 2021 года в Азербайджане средние показатели скорости загрузок по мобильному и широкополосному доступу в интернет составили 39,25 (рост на 2,01) и 25,36 (рост на 1,28) Мбит/с соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Ookla.

В августе показатель загрузки данных по мобильной сети вырос на 5,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Исходящая скорость интернета по мобильной сети составила 14,83 Мбит/с, что больше на 1,6 процента по сравнению с июлем.

Скорость загрузки данных по фиксированному широкополосному доступу выросла на более чем пять процентов относительно показателя прошлого месяца.

Отметим, что в мире в указанный период скорость входящих и исходящих загрузок по мобильной сети составила 56,74 Мбит/с и 12,61 Мбит/с соответственно.

По данным Ookla, в августе нынешнего года Азербайджан занял 62-е место среди 137 стран по скорости загрузки данных посредством мобильного интернета, улучшив позиции на четыре ступени, а также 124 место среди 181 страны по скорости передачи данных по широкополосному доступу в интернет.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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