Продажи Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 побили все рекорды (ФОТО)

ИКТ 19 октября 2021 15:14 (UTC+04:00)
Продажи Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 побили все рекорды (ФОТО)

Новые складные устройства Samsung, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, буквально «расхватывают». Компания получила огромное количество предварительных заказов на устройства. Предварительные заказы в некоторых регионах даже превысили общий объем продаж своих предшественников в 2020 году. В этом можно убедиться исходя из недавно опубликованного Samsung отчета о продажах, в котором также имеется информация о новых складных телефонах, представленных в Августе.

Оба смартфона и Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 получили отличные отзывы, а также звание «лучших складных телефонов, которые вы можете приобрести в настоящее время». В отчете компания не называет точных цифр о продажах, но сообщается, что продажи превзошли ожидания, а последние версии Fold и Flip теперь самые продаваемые складные устройства Samsung.

Также Samsung заявила, что она продала в 5 раз больше моделей Galaxy Z Fold3, чем Galaxy Z Fold2 в прошлом году, а продажи Galaxy Z Flip3 в 40 раз больше, чем у Galaxy Z Flip.

В свою очередь, Korea Herald сообщил, что предварительные заказы могут достигать 800 000 по сравнению с 80 000 предварительными заказами на прошлогоднюю Galaxy Z Fold2. В публикации говорится, что предварительные заказы на Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 «вдвое больше», по сравнению с Galaxy S21 и в 1,5 раза больше, Galaxy Note 20.

Продажи смартфонов в Азербайджане также побили все рекорды, таким образом оба девайса показали отличные результаты. Хотя сток на продукт все еще присутствует, рекомендуем как можно скорее осуществить свой заказ, чтобы успеть приобрести долгожданный девайс.

Напомним, что Galaxy Z Fold3 - идеальное устройство, предлагающее производительность нового уровня, 7,6-дюймовый дисплей Infinity Flex, а также поддержку первого электронного пера S Pen для складных смартфонов. В смартфоне учтено все: вдохновляющий дизайн, улучшенные функции камеры и увеличенный внешний экран. А для тех, кто предпочитает, изящность, утонченный дизайн и компактность Samsung предлагает опробовать Galaxy Z Flip3.

Также в новых смартфонах Galaxy Z поддерживается влагозащита по стандарту IPX8 - смартфоны можно погружать на глубину до 1,5 м в течение 30 мин. Оба устройства защищены армированным алюминием (Armor Aluminum) - самым прочным металлом, когда-либо используемым в смартфоне Galaxy, наряду с самым прочным стеклом Corning® Gorilla® Victus™ для защиты от царапин и других повреждений. Даже механизм сгибания в смартфонах защищен, вся электроника закрыта уплотнителем, а щеточный механизм защищен от коррозии.

Вместе с Galaxy Z Fold3 компания также представила первую под экранная камеру. Уникальная технология, позволила использовать минимальное число пикселей в верхней части отверстия для камеры, что предоставляет пользователям возможность использовать всю область просмотра для работы и отдыха. Также экран смартфона работает с частотой обновления 120 Гц, которая теперь доступна как на главном, так и на внешнем экранах. В добавок, впервые в серии Galaxy Z представляет возможности работы с S Pen.

Galaxy Z Flip3 — это настоящее устройство для самовыражения. Смартфон не требует штатив, чтобы зафиксировать его в статичном положении, а дополнительный экран можно использовать как видоискатель и в реальном времени видеть себя во время съемок. Даже в закрытом состоянии смартфон идеален, можно просмотреть наличие уведомлений, время или быстро ответить на сообщение.

Камеры у смартфонов также достойны внимания, так Galaxy Z Fold3 оснащен трехмодульной основной камерой: ультраширокая, основной модуль с оптической стабилизацией (OIS) и двукратный оптический зум. Все три камеры имеют разрешение в 12 МП. Galaxy Z Flip3 оснащен всего двумя модулями тыльной камеры: основным и ультраширокоугольным с разрешением 12+12 МП, f/1.8 + f/2.2.

Кроме того, смартфоны оснащены мощным 5-нм SDM888 процессором и обеспечивают энергоэффективность и быструю работу устройств для лучшего опыта, где бы вы ни находились.

Дополнительную информацию о смартфонах Samsung серии Galaxy Z можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.

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