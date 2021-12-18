Центральный банк Азербайджана расширяет возможности проекта цифровой идентификации

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана продолжает расширять возможности проекта цифровой идентификации построенной на блокчейн (децентрализованной базы данных) технологии.

Об этом сказал Trend глава ИТ-департамента Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Анар Гулиев.

По его словам, в рамках этой программы в стране будут расширены возможности дистанционного открытия банковских счетов как для физических, так и юридических лиц.

"Кроме того, этот проект поспособствует расширению инструментов получения кредитов онлайн. На сегодняшний день основные банки страны уже имеют широкий доступ к этому проекту, на основе блокчейн технологии и цифровых решений данные возможности уже запущены некоторыми банками. Ожидаем, что к этому проекту подключатся и другие банки Азербайджана", - подчеркнул он.

Гулиев отметил, что ЦБА в области внедрения инновационных технологий в стране реализовывает также ряд других проектов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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