В ООО AzInTelecom произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - В ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана произведено новое назначение, сказали в пятницу Trend в ведомстве.

На должность председателя правления ООО назначен Эльхан Азизов.

Как отметили в министерстве, Эльхан Азизов имеет степень бакалавра по специальности "Государственное управление" (Академия госуправления при Президенте Азербайджана), степень магистра по специальности "Управление бизнесом" в рамках программы MBA, организованной Университетом Джорджии совместно с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности.

Кроме того, он был слушателем различных международных курсов, а также окончил курс "Управление бизнесом", организованный Global Innovation Catalyst LLC (GIC) совместно со Стэнфордским университетом.

ООО AzlnTelecom осуществляет деятельность в сферах организации обмена международным голосовым трафиком между Азербайджаном и странами мира, сертификации телекоммуникационных устройств и предоставления облачных услуг через компанию AZCLOUD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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