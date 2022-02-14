Разработана стратегия кибербезопасности Азербайджана – замминистра

БАКУ /Trend/ - Разработана стратегия кибербезопасности Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на презентации доклада по дезинформации и гибридным угрозам против Азербайджана, подготовленного Центром социальных исследований (ЦСИ).

По его словам, Азербайджан столкнулся с фактами искажения армянами азербайджанских топонимов на географических цифровых картах.

«В результате обращений министерства в Google и другие компании были восстановлены тысячи исторических азербайджанских топонимов», - сказал Рустамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)