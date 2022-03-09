Пользователи Spotify и Discord пожаловались на сбои в работе платформ

Пользователи музыкального сервиса Spotify и мессенджера Discord во вторник вечером сообщают о перебоях в работе этих платформ, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

80% пользователей Spotify испытывают проблемы с авторизацией, также сообщается о сбоях в работе приложения и воспроизведении потокового аудио. О проблемах на сервисе сообщают пользователи из России, Украины, Беларуси, стран ЕС.

Более половины пользователей Discord столкнулись с проблемами в работе приложения, также поступают жалобы по части подключения сервера и работы веб-сайта. Сообщения о сбоях в работе мессенджера поступают также из России, Украины, Беларуси и некоторых стран ЕС.

На статусной странице Discord сообщается, что на платформе произошел сбой API.