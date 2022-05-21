Назван основной вид кибератак в азербайджанском сегменте интернета

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день 70 процентов кибератак в азербайджанском сегменте интернета приходится на долю фишинговых атак.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал директор Службы электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Алиев.

По его словам, киберпреступники для достижения своих целей в ходе фишинговых атак используют различные методы.

"Здесь речь идет о социальной инженерии, то есть мошенничестве с помощью телефонных звонков, СМС и писем на e-mail. Для предотвращения утечки банковских данных самими же держателями банковских карт наша служба совместно с мобильными операторами страны реализовала меры, которые способствовали резкому сокращению передачи банковских данных злоумышленникам", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что в 2021 году ущерб, нанесенный мировой экономике кибератаками, составил шесть триллионов долларов.