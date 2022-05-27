Новые Galaxy A33 | A53 | A73 - давайте знакомиться ближе с «потрясающими» смартфонами от Samsung (ФОТО)

Samsung представила «потрясающую» серию смартфонов Galaxy А. В нее вошли: Galaxy А73, А53, А33, A23 и младшая A13. Если вы активно пользуетесь социальными сетями, не расстаетесь с любимым смартфоном ни на минуту, любите получать от жизни все и не упускать ни одного момента, то яркие смартфоны данной серии, подарят вам новый опыт в пользовании девайсами.

Смартфоны обладают ярким современным дизайном, а корпус выполнен из пластика в стиле Ambient Edge, т.е где модуль камеры плавно сливается с корпусом. Матовый корпус приятен на ощупь и отлично садится в руке. Девайсы также доступны в разных цветах. Galaxy А53 и А33 выпускаются в черном, белом, голубом и персиковом цветах, к которым производитель придумал необычное определение – «потрясающий». При этом расцветка у Galaxy А73 отличается от своих собратьев – тут представлены потрясающий белый, мятный и серый. Но это не все отличие смартфонов друг от друга.

Старшая модель – Galaxy А73, обладатель самой большой диагонали — 6,7 дюйма. Она также оснащена FHD+ Super AMOLED дисплеем, модели Infinity O – когда селфи камера расположена в О-образном вырезе на экране (отсюда и название). Дисплей поддерживает частоту обновления в 120Hz. Фронтальная камера при этом имеет матрицу на 32 МП. Основной блок камер состоит из четырех объективов и вспышки. Тут также кроется один из главный отличительных качеств данной модели от остальных девайсов серии. Таким образом, главный модуль получил сенсор на 108 Мп (f/1.8, OIS) и гибридный оптический зум. Далее следуют ультраширик на 12 Мп и два объектива по 5Мп –датчик глубины и макро. Благодаря такому набору смартфон выдает действительно потрясающие фотографии.

Также на смартфоне установлено другое железо, отличное от начинки Galaxy А53 и А33, тут используется процессор Snapdragon 778G (6 нм) с ускорителем Adreno 642L.

Samsung Galaxy A53 и Galaxy A33 весьма похожи, у них даже одинаковая аппаратная основа - SoC Exynos 1280. При этом смартфоны отличаются диагональю Galaxy A33 - 6,4 дюйма, A53 - 6,5-дюйма. И несмотря на то, что оба смартфона оснащены AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, экраны у них все же разные: Infinity-U для A33 и Infinity-O для Galaxy A53. Более старшая модель, обладает частотой обновления изображения 120 Гц, тогда как на Galaxy А33 максимальная частота достигает всего до 90 Гц. На обоих смартфонах основная камера состоит из 4 объективов:

Galaxy А53 – 64 МП (оптическая стабилизация) + 12 МП (ультраширокоугольный) + 5 МП (глубина) + 5 МП (макро). Фронтальная камера 32 МП.

Galaxy А33 — 48 МП (оптическая стабилизация) + 8 МП (ультраширокоугольный) + 2 МП (глубина) + 5 МП (макро). Фронтальная камера 13 МП.

Отметим, что все смартфоны серии защищены по стандарту IP67 от воды и пыли. Они получили действительно «огромные» аккумуляторы ёмкостью 5000 мА·ч, которые позволят вам вести активный образ жизни в течении всего дня и даже больше. А быстрая зарядка на 25 Вт доступна на всех 3х моделях. На всех смартфонах есть возможность расширения памяти до 1Тб за счет MScard. При этом слоты под карты не гибридные, не придется выбирать между второй симкой и дополнительной памятью. Выпускаются две версии моделей на 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ внутренней памяти.

Смартфоны серии Samsung Galaxy A уже доступны к продаже в Азербайджане. Дополнительную информацию о новейших девайсах серии Galaxy A можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton, World Telecom и Optimal.