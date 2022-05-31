Новый взгляд на будущее – телевизоры Samsung Neo QLED 8K

Neo QLED — это эволюционирующая из года в год технология Samsung, использующая специальные «регулирующиеся» светодиоды, для получения наивысшего качества передаваемого изображения. Технология задействует большое число квантовых точек, которые излучают разный свет и передают изображение с высокой точностью. Говоря простым языком квантовые точки – это маленькие шарики излучающие цвета, в соответствии с определёнными размерами. Цветовой спектр напрямую зависит от размера квантовой точки, и на этом основана вся суть технологии. Благодаря различным точкам экран становится очень ярким, демонстрирующим изображение в самом высоком качестве. Непосредственно в самих Samsung Neo QLED используются мини-светодиоды, размер которых составляет 1/40 от размера обычных. Так как диоды более мелкие, оптическое расстояние сократилось, корпус стал тоньше.

Технология также задействует Neo Quantum Processor с новым порядком масштабирования, где с помощью искусственного интеллекта, улучшается контрастность и четкость изображения. Процессор действительно быстрый, сеть нейронов и алгоритмов, теперь работает в 16 раз эффективнее, чем предыдущие механизмы. Данные нейросети позволяют телевизорам улучшать изображения используя алгоритмы искусственного интеллекта для идентификации и определения того, что будет отображено на экране. Обработанная информация затем «объединяется» с подсветкой телевизора и максимизирует яркость и точность конкретных линий, форм и поверхностей. А с поддержкой «Real Depth Enhancer» можно разделить окончательные результаты на слои переднего плана и фона, создавая более реалистичный контраст по глубине изображения.

Идеальная передача высококачественной картинки усиливается формфактором Samsung Neo QLED. Минималистичный дизайн, который подойдёт для любого помещения, почти лишен боковых рамок. Обрамление телевизора больше не отвлекает от событий, которые происходят на экране и позволяют полностью погрузиться в просмотр. Эти самые чрезвычайно тонкие грани, шириной около 1 мм, придают Neo QLED приятный внешний вид, действительно радующий глаз.

В дополнение к гладкому, почти безрамочному тонкому дизайну, производитель использует One Connect Box. Это специальная «коробочка», в которой находятся все подключения к телевизору, включая входы/выходы, что позволяет свести к минимуму беспорядок от различных проводов.

У отличной картинки, должно быть и качественное звучание. Поэтому Samsung оснастил телевизор технологиями объёмного звучания, отслеживающими события на экране. Такое качество не просто привносит в звук больший объём, но и способствует большему погружению зрителя в атмосферу фильма или передачи. Это очень хорошо подходит для экшн-сцен и игр, в которых речь помогает понять происходящее более полноценно.

В дополнение к уже перечисленным функциям, телевизор также оснащён множеством других:

Q-Symphony – выводит звук, как из динамиков, так и из дополнительной звуковой панели одновременно (только с совместимыми звуковыми панелями Samsung).

Tap View – это зеркальное отображение экрана телефона на телевизоре. Multi View позволяет зеркально отображать экран и продолжать потоковую передачу контента, что-то вроде режима «Картинка в картинке».

SpaceFit Sound – функция цифровой коррекции звука от объема помещения (оптимизации звука на основе акустики вашей комнаты).

Super UltraWide GameView – дает возможность отображать при соотношении сторон 32:9 (применительно для ультрашироких игр, но только с ПК).

Отметим, что телевизоры Samsung Neo QLED уже доступны к продаже в Азербайджане. Дополнительную информацию о телевизорах Samsung Neo QLED можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton, World Telecom и Optimal.