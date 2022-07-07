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Состоялся финальный тур конкурса социальных проектов Azercell (ФОТО)

ИКТ Материалы 7 июля 2022 13:24
Состоялся финальный тур конкурса социальных проектов Azercell (ФОТО)

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В финале конкурса, проводимого под слоганом «Расширим возможности!», представлены 7 проектов.

Конкурс социальных проектов, объявленный компанией «Azercell Telekom» в прошлом месяце и способствующий внедрению цифровых технологий в социальную сферу страны, близится к завершению. Следует отметить, что стратегической целью конкурса является повышение социальной активности общества и его более интенсивное вовлечение в процессы развития разных сфер, а также оказание содействия в улучшении благосостояния отдельных социальных групп. В этом конкурсе, предполагающем создание и претворение в жизнь проектов в сферах образования, культуры и здравоохранения, больший приоритет отдается проектам, предусматривающим развитие цифровой среды и инклюзивности, а также улучшение уровня жизни посредством инновационных технологических решений.

Следует подчеркнуть, что с целью обеспечения прозрачности и объективности процесса оценки проектов, все принятые заявки рассматривались специальным жюри, состоящим из экспертов с опытом в сфере социального развития и социальной ответственности страны, а также профессионалов, работающих в соответствующей области в компании Azercell.

В течение месяца с момента начала приема заявок было рассмотрено более 20 различных социальных проектов. В финал вышли 7 проектов, наиболее полно отражающих условия конкурсного отбора. Представленные проекты отразили такие важные темы, как популяризация национальной литературы, интеграция женщин в ИКТ и различные сферы жизни общества, а также вовлечение людей с ограниченными возможностями в более продуктивную и активную жизнь посредством цифровых решений. Представители негосударственных и некоммерческих организаций, ставшие финалистами конкурса, выступили перед жюри с презентациями о воздействии созданных ими проектов на общество и способах достижения поставленных целей.

Отметим, что три победивших проекта, которые определятся в ближайшее время, будут удостоены грантов от Azercell.

«Azercell Telekom» всегда отдавал приоритет принципам корпоративной социальной ответственности, выступая инициатором и сторонником проектов, приносящих пользу социальному развитию общества. За 25 лет работы компания, которая поддерживает проекты различного масштаба в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения, цифровой грамотности и т.д., направила на реализацию социальных проектов более 22 миллионов долларов США.

Состоялся финальный тур конкурса социальных проектов Azercell (ФОТО)
Состоялся финальный тур конкурса социальных проектов Azercell (ФОТО)
Состоялся финальный тур конкурса социальных проектов Azercell (ФОТО)
Состоялся финальный тур конкурса социальных проектов Azercell (ФОТО)
Состоялся финальный тур конкурса социальных проектов Azercell (ФОТО)
Состоялся финальный тур конкурса социальных проектов Azercell (ФОТО)
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