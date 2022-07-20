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По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)

ИКТ Материалы 20 июля 2022 17:57
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)

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По случаю Дня национальной прессы (22 июля), "Nar" собрал представителей СМИ на традиционно организованном интеллектуальном конкурсе. Журналисты, представляющие более 30 СМИ, соревновались в своих знаниях в 10 командах. В течение 7 туров участникам задавали вопросы разной сложности, связанные с отечественной и мировой культурой, историей и технологиями. В интеллектуальном соревновании победила команда «Репорт», 2 место заняла команда, представляющая «Азертадж», а команда «Молла Насреддин» заняла 3 место. «Nar» вручил специальные подарки командам-победителям.

«Как «Nar», мы с гордостью отмечаем Национальный день прессы вместе с ценными представителями нашей прессы. Сегодня мы сталкиваемся с большим объемом информации, поэтому правильная передача информации обществу требует большого упорства и ответственности. От имени «Nar» хочу поблагодарить представителей прессы, которые взяли на себя эту важную работу. С Днем национальной прессы!», - сказал на мероприятии руководитель отдела по связям с общественностью «Nar», Азиз Ахундов.

«Nar» реализует различные социальные проекты по продвижению образования, одновременно выступая сторонником интеллектуальных конкурсов. Подробнее о проектах: https://www.nar.az/news/.

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.

По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс (ФОТО)
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