Технологическая практика PwC Eurasia расширяет опыт цифровой трансформации в странах Центральной Азии и Кавказа (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Являясь одним из ведущих партнеров SAP, PwC создает свои решения, основываясь на своем глубоком отраслевом опыте и бизнес-ориентированном подходе с применением инновационного программного обеспечения SAP.

Команда экспертов по технологиям PwC Eurasia выступила в качестве ведущего спонсора трёх форумов SAP NOW, прошедших в трёх странах – Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.

Основная дискуссия на форуме SAP NOW в Алматы развернулась вокруг постоянно растущей роли технологий в обеспечении долгосрочной устойчивости современного интеллектуального предприятия в условиях нестабильной экономики. Недавние проекты успешной миграции на SAP S/4HANA в Центральной и Восточной Европе, представленные PwC, вызвали большой интерес у представителей бизнеса в Казахстане.

Одним из ярких событий форума в Ташкенте стало выступление Руководителя цифровой трансформации AKFA Group, крупнейшего производителя и экспортера алюминиевого и пластикового профиля в Центральной Азии, посвященное успешному завершению двухлетнего проекта цифровой трансформации с использованием решения SAP S/4HANA в качестве первого шага на пути к IPO. Команда PwC Eurasia развернула основные модули SAP S/4HANA в штаб-квартире и на 3 заводах AKFA Group в очень сжатые сроки.

Фарид Гаттал, руководитель по технологиям PwC в Азербайджане, выступил на форуме SAP NOW в Баку, в ходе которого поделился недавним опытом цифровой трансформации, а также тенденциями, наблюдаемыми в индустрии финансовых услуг для банковского и страхового сообщества, и было подписано соглашение о партнерстве на местном уровне между PwC и SAP. Это первое партнерское соглашение между SAP и PwC в СНГ.

«Изменения всегда были частью бизнеса, однако сегодняшние условия вынуждают нас справляться с изменениями быстрее, чем когда бы то ни было, и компании хотят завершить каждую часть своего процесса трансформации как можно быстрее. Наше партнерство с SAP служит для того, чтобы помочь им в этом» - заявил Фарид Гаттал во время своего выступления.

Наша команда экспертов по технологиям, являющаяся одной из самых опытных команд SAP, еще раз продемонстрировала свою твердую приверженность рынку Кавказа и Центральной Азии.

Практика технологического консалтинга PwC Eurasia предоставляет отраслевые услуги клиентам из частного и государственного секторов экспертным путем, а также на уровне страны и региона, с более чем 30 консультантами в области технологий в регионе. В глобальном рейтинге Gartner® Magic Quadrant™ 2022 года PwC признана лидером в области прикладных услуг SAP S/4HANA, Worldwide.