Samsung снижает план поставок смартфонов на 2022 год

Samsung пересматривает свою производственную стратегию на 2022 год и намерена снизить план поставок смартфонов с 300 млн до 260 млн устройств. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает южнокорейское издание TheElec.

Изначально производственная цель Samsung составляла 334 млн смартфонов, 284 млн из которых планировалось собирать на собственных мощностях. Согласно источникам TheElec, сейчас Samsung планирует самостоятельно произвести 34 млн смартфонов в период с октября по ноябрь. Это намного меньше, чем в предыдущие кварталы или аналогичные периоды прошлых лет.

Снижение целевых показателей в этом году связано с ростом инфляции, снижением потребительского спроса и проблемами с поставами, из-за которых страдают все производители. Как сообщает The Elec, единственная компания, которая не пострадала это Apple.

Отмечается, что Samsung столкнулась с множеством проблем в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Но несмотря на все беды компания все же отгрузила 250 млн устройств, и поскольку в 2021 году пандемия пошла на спад, Samsung произвела уже 300 млн смартфонов.