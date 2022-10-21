Google анонсировала ОС для дешевых смартфонов

Анонсирована новая версия операционной системы Android Go для бюджетных смартфонов. Об этом сообщается в четверг на сайте компании, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Одной из главных функций Android 13 Go, по словам разработчиков, оказалась опция мгновенного выхода обновлений через магазин Google Play. В Google уточнили, что пользователи ОС будут получать важные обновление сразу после их выхода — для этого не стоит ждать, пока апдейты подготовят производители смартфонов.

В компании отметили, что новая ОС будет соответствовать дизайн-концепции Material You — обладатели дешевых телефонов смогут настроить цветовое оформление интерфейса своих устройств в соответствии с обоями. «Помимо создания красивого домашнего экрана, динамическая окраска действительно поможет сделать ваш смартфон уникальным», — подчеркнули в Google.

В ходе анонса в корпорации отметили, что первая версия Android Go вышла пять лет назад и в настоящий момент операционная система установлена на 250 миллионах устройств. В декабре 2021 года в Google подчеркивали, что ОС Android Go используется на 200 миллионах смартфонов. Выход Android 13 Go запланирован в 2023 году.