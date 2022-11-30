Необходимо следить за тем, какие технологии используются в сети 5G - Эмили де Лабрюйер

БАКУ /Trend/ - Необходимо следить за тем, какие технологии используются в сети 5G.

Об этом сказала в среду, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга в Баку соучредитель независимой консалтинговой компании Horizon Advisory и старший научный сотрудник Фонда защиты демократии Эмили де Лабрюйер.

"Утечка информации или доступ к ней со стороны враждебного или конкурентного игрока представляют собой вполне реальную угрозу. Все это происходит из-за объема доступной информации. Существует также угроза искажения информации, передаваемой в сети 5G. Это дает противнику, конкуренту или внешнему игроку возможность влиять на развитие событий", - сказала она.