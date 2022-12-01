БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводятся новые требования в связи с регистрацией мобильных телефонов.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в изменении, предложенном в закон «О телекоммуникациях», которое обсуждалось на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и аграрной политике.

Так, регистрация мобильных устройств должна производиться в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти. Во избежание уклонения от осуществления регистрации мобильного устройства запрещается изменение или копирование IMEI-кода мобильного устройства (номера, указывающего на единую и уникальную международную идентификацию), а также оказание оператором сотовой связи телекоммуникационных услуг в отношении мобильных устройств, IMEI-коды которых находятся в "черном списке" системы регистрации мобильных устройств.

(Перевод: Фидан Мустафаева)