В популярном сервисе Apple появится новая функция

Компания Apple анонсировала масштабное обновление для Apple Music, после которого в музыкальном сервисе появится режим караоке под названием Sing, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Благодаря новой функции пользователи Apple Music смогут подпевать любой песне из библиотеки сервиса. При включении режима Sing можно будет убавить громкость вокала. Титры к песням появятся в интерфейсе плеера.

Apple также обещает создать около 50 плейлистов для совместного пения. Например, с друзьями на вечеринке.

Отмечается, что режим Sing появится в музыкальном сервисе Apple в декабре текущего года. Функция автоматически станет доступна всем подписчикам Apple Music на iPhone, iPad и Apple TV 4K.

Apple Music – это сервис для прослушивания музыки онлайн, запущенный компанией Apple в 2015 году. На 2022 год платформа имеет около 100 млн подписчиков более чем в 200 странах. Библиотека Apple Music насчитывает более 100 млн композиций.